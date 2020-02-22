Donmuş değil, donmamış baldan uzak durun uyarısı

MUĞLA, çam balı üretiminin yüzde 80'iyle Türkiye'nin önemli bir bölümünü karşılarken; arıcılar kovanlarını ilkbahar bakımına alıyor. 30 yıldır gezgin arıcılık yapan İbrahim Elitok, iyi balı tarif ederken "Donmuş değil, donmamış baldan uzak durun" uyarısında bulundu.

Dünyada turizm ve mermer ihracatından sonra çam balı üretimi konusunda önemli yere sahip olan Muğla, ülke genelindeki gezgin arıcıları ağırlıyor. Yılın yarısını kovanlarının başında geçiren üreticiler, arılarını geliştirmek için gecesini gündüzüne katıyor. Eşi ve 2 çocuğunu Sivas'ta geride bırakan İbrahim Elitok (54), 400 arı kovanını kamyonla Muğla'ya getirdi. Menteşe'nin kırsal Çiftlik mahalle sınırındaki ormanlık alanda kovanlarını ilkbahar bakımına alan Elitok, 30 yıldır gezgin arıcılık yaptığını söyledi.

'TÜCCARLAR GİBİ ÖRGÜTLENEMİYORUZ'

Muğla çam balına övgüler yağdıran üretici İbrahim Elitok, "Kaliteli bal elde edebilmek için Sivas, Aydın, Muğla, Afyon ile Konya'yı dolaşıyoruz. Bu mevsimde kovanların ilkbahar bakımı yapıyoruz. Ayrıca arıya kek veriyoruz. Muğla'da güzel çam balı elde ediliyor. Buranın balı çok kaliteli. Rakımın yüksek olmasının avantajı oluyor. Çam balının tenekesini yaklaşık 350 liradan veriyoruz. Emeğimizi fazla karşılayamıyoruz. Merdiven altı ballar üreticiyi etkiliyor. Bunlarla etkin mücadele gerekiyor. Balın pazarlanması konusuna ağırlık verilmesi gerekiyor. Arazide zor şartlar altında çalışıyoruz. Tüccarlar belli kota koyuyor. Onlar örgütlü davranıyor. Bu yıl balın tenekesi 300 lira olacak diyorlarsa, onların dediği oluyor. Üreticiler genelde bu rakama uyuyor. Tüccarlar gibi örgütlenemiyoruz" dedi.

'DONMUŞ BAL KREM GİBİ OLUR VE ÖZELLİĞİNİ KAYBETMEZ'

Ürettikleri balın doğal olduğunu ifade eden Elitok, "Balımız tamamen doğal. İçerisinde katkı maddesi yok. Üreticilerimize uyarılarda bulunmak istiyorum. Donmuş bala kuşkuyla bakıyorlar. Donmuş bal krem gibi olur ve özelliğini kaybetmez. Kıvamını alması içinde kavanoz içinde ılık suda bekletilse eski halini alır. Sıcak suda kaynatılırsa özelliğini kaybeder. Donuk değil, donmamış baldan uzak durulması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA