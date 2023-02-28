Donny Van İperen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donny Van İperen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donny Van İperen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donny Van İperen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donny Van İperen 29 Mart 1995 tarihinde Sint Pancras şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donny Van İperen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Donny Van İperen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Donny Van İperen'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donny Van İperen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/donnyvaniperen/

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Donny Van İperen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donny Van İperen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Donny Van İperen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donny Van İperen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hollandia Alt.

1 Temmuz 2011 yılında AZ Alkmaar U17

1 Temmuz 2012 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2014 yılında AZ Alkmaar U21

1 Temmuz 2015 yılında SC Cambuur U21

1 Temmuz 2016 yılında Telstar

8 Temmuz 2019 yılında Go Ahead Eagles

5 Eylül 2020 yılında AE Karaiskakis

24 Temmuz 2022 yılında Zimbru Chisinau

Donny Van İperen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donny Van İperen şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

HFC Haarlem (2005-2010), Hollandia (2010-2011), AZ Alkmaar (2011-2014)

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