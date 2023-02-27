Donovan Bonet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donovan Bonet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donovan Bonet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donovan Bonet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donovan Bonet 18 Mart 1989 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donovan Bonet Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Donovan Bonet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Donovan Bonet'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donovan Bonet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donovan Bonet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donovan Bonet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donovan Bonet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Edusport Academy

1 Ekim 2011 yılında Stranraer

1 Ocak 2012 yılında Bilinmiyor

30 Haziran 2012 yılında Stranraer

1 Temmuz 2012 yılında Bar-le-Duc

1 Temmuz 2015 yılında Jeunesse Canach

31 Ocak 2017 yılında CS Grevenmacher

1 Temmuz 2017 yılında AS Pagny

9 Şubat 2018 yılında Sainte-Marienne

1 Ocak 2020 yılında Bar-le-Duc

1 Temmuz 2021 yılında Junglinster

1 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Donovan Bonet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donovan Bonet şuan US Hostert takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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