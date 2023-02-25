Donovan Ewolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donovan Ewolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donovan Ewolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donovan Ewolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donovan Ewolo 16 Haziran 1996 tarihinde Yaounde şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Ulrich Donovan Ewolo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donovan Ewolo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DreamWorld Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Donovan Ewolo'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donovan Ewolo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robinhoewolo/

Donovan Ewolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donovan Ewolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Donovan Ewolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donovan Ewolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında MFK Vyskov

19 Şubat 2018 yılında North Carolina

30 Kasım 2019 yılında MFK Vyskov

14 Nisan 2020 yılında IFK Luleå

15 Eylül 2020 yılında MFK Vyskov

24 Eylül 2020 yılında HLJ Ice City

31 Aralık 2020 yılında MFK Vyskov

1 Ocak 2021 yılında HLJ Ice City

15 Mart 2022 yılında ZJ FC

Donovan Ewolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donovan Ewolo şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.