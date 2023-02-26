Dor Elo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dor Elo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dor Elo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dor Elo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dor Elo 26 Eylül 1993 tarihinde Petah Tikva şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da דור אלו şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dor Elo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YB International yapmaktadır. Dor Elo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dor Elo'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dor Elo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dor Elo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dor Elo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dor Elo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2017 yılında H. Beer Sheva

6 Ağustos 2019 yılında Bnei Yehuda

31 Temmuz 2020 yılında H. Beer Sheva

1 Ağustos 2020 yılında Kiryat Shmona

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2021 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

Dor Elo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dor Elo şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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