Dor Hugi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dor Hugi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dor Hugi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dor Hugi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dor Hugi 10 Temmuz 1995 tarihinde Bnei Brak şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da דור חוגי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dor Hugi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE yapmaktadır. Dor Hugi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dor Hugi'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dor Hugi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dor Hugi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dor Hugi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dor Hugi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2014 yılında H. Petah Tikva

30 Haziran 2015 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2015 yılında M. Petah Tikva

30 Haziran 2016 yılında Maccabi Haifa

2 Ağustos 2016 yılında Hapoel Raanana

22 Ocak 2018 yılında Hapoel Tel Aviv

23 Temmuz 2018 yılında H. Ramat Gan

4 Temmuz 2019 yılında M. Petah Tikva

30 Temmuz 2020 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2021 yılında Wisla Krakow

16 Ocak 2023 yılında Bnei Sakhnin

30 Haziran 2023 yılında Wisla Krakow

Dor Hugi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dor Hugi şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dor Hugi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Petah Tikva, Maccabi Petah Tikva

İsrail U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

İsrail U16 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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