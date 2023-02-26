Dor Jan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dor Jan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dor Jan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dor Jan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dor Jan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dor Jan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dor Jan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dor Jan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dor Jan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dor Jan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dor Jan 16 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da דור ג'אן şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dor Jan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Dor Jan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dor Jan'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dor Jan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dor Jan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Dor Jan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dor Jan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında M. Tel Aviv

22 Eylül 2014 yılında Kiryat Shmona

3 Şubat 2015 yılında M. Tel Aviv

4 Şubat 2015 yılında H. Petah Tikva

30 Haziran 2015 yılında M. Tel Aviv

1 Ağustos 2015 yılında Hapoel Acre

2 Şubat 2016 yılında M. Tel Aviv

3 Şubat 2016 yılında Beitar TA Ramla

9 Ocak 2018 yılında M. Tel Aviv

10 Ocak 2018 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

29 Temmuz 2018 yılında Bnei Yehuda

5 Ekim 2020 yılında Paços Ferreira

22 Temmuz 2021 yılında M. Petah Tikva

30 Haziran 2022 yılında Paços Ferreira

5 Eylül 2022 yılında FC Ashdod

4 Ocak 2023 yılında H. Jerusalem

Dor Jan kimdir

Dor Jan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dor Jan şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Dor Jan nereli

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