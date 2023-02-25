Dor Jok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dor Jok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dor Jok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dor Jok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dor Jok 27 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avustralya,Southern Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Atem Dor Jok şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dor Jok Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dor Jok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 14 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Dor Jok'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dor Jok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dor Jok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dor Jok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dor Jok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Cockburn City SC

22 Nisan 2021 yılında Knights

1 Ocak 2022 yılında CCM Academy

14 Mart 2022 yılında Central Coast

Dor Jok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dor Jok şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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