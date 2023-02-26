Dor Malul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dor Malul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dor Malul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dor Malul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dor Malul 30 Nisan 1989 tarihinde Tel Aviv şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsrail,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da דור מלול şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dor Malul Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Dor Malul, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 12 Ekim 2015 tarihinde katılmıştır. Dor Malul'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dor Malul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dor Malul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dor Malul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dor Malul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2011 yılında Beerschot AC

30 Haziran 2012 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2012 yılında Beerschot AC

1 Temmuz 2013 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2014 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2015 yılında Hapoel Haifa

Dor Malul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dor Malul şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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