Dor Micha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dor Micha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dor Micha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dor Micha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dor Micha 2 Mart 1992 tarihinde Givatayim şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da דור מיכה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dor Micha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Dor Micha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dor Micha'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dor Micha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dor Micha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dor Micha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dor Micha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında M. Tel Aviv

4 Eylül 2020 yılında Anorthosis

13 Temmuz 2021 yılında H. Beer Sheva

Dor Micha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dor Micha şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dor Micha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv

İsrail takımında 15 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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