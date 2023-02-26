Dor Peretz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dor Peretz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dor Peretz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dor Peretz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dor Peretz 17 Mayıs 1995 tarihinde Hod haSharon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da דור פרץ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dor Peretz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Dor Peretz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dor Peretz'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dor Peretz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dorperetz10/

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Dor Peretz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dor Peretz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dor Peretz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dor Peretz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında M. Tel Aviv

27 Ocak 2017 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2017 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2021 yılında Venezia

15 Ağustos 2022 yılında M. Tel Aviv

Dor Peretz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dor Peretz şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dor Peretz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Hod haSharon, Maccabi Tel Aviv

İsrail takımında 8 numaralı formasıyla 13 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 5 gol atmıştır.

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