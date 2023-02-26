Dor Turgeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dor Turgeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dor Turgeman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dor Turgeman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dor Turgeman 24 Ekim 2003 tarihinde Ashdod şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da דור דויד תורג'מן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dor Turgeman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Dor Turgeman, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dor Turgeman'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dor Turgeman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dor Turgeman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dor Turgeman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dor Turgeman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2021 yılında B TLV Bat Yam

30 Haziran 2022 yılında M. Tel Aviv U19

1 Temmuz 2022 yılında M. Tel Aviv

Dor Turgeman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dor Turgeman şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dor Turgeman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U19 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.

İsrail U17 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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