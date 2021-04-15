Dora ne demek? | Dora ismi ne anlama gelmektedir?
TV 8 'in sevilen yarışması Survivor 2021'in gönüllüler takımı yarışmacılarından Dora'nın isminin anlamı merak edildi. Peki Dora ne demek? | Dora ismi ne anlama gelmektedir? İşte detaylar...
Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın gönüllüler takımı yarışmacılarından Dora'nın isminin anlamı merak edildi. Peki Dora ne demek? | Dora ismi ne anlama gelmektedir? İşte ayrıntılar...
DORA NE DEMEK?
Dora İsminin Sözlük Anlamı:
Raf, tepe, uç, yüksek yer. En yüksek yer, bir şeyin üst kısmı, tepesi, yukarısı, dağ doruğu, uç.
Dora; Türkçede "zirve, doruk" anlamına gelmektedir.
Türkiye'de en çok sevilen isimlerinden birisi olan Dora, geçmişten günümüze kullanılmaya devam ediliyor.