Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın gönüllüler takımı yarışmacılarından Dora'nın isminin anlamı merak edildi. Peki Dora ne demek? | Dora ismi ne anlama gelmektedir? İşte ayrıntılar...

DORA NE DEMEK?

Dora İsminin Sözlük Anlamı:

Raf, tepe, uç, yüksek yer. En yüksek yer, bir şeyin üst kısmı, tepesi, yukarısı, dağ doruğu, uç.

Dora; Türkçede "zirve, doruk" anlamına gelmektedir.

Türkiye'de en çok sevilen isimlerinden birisi olan Dora, geçmişten günümüze kullanılmaya devam ediliyor.