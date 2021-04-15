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Dora ne demek? | Dora ismi ne anlama gelmektedir?

TV 8 'in sevilen yarışması Survivor 2021'in gönüllüler takımı yarışmacılarından Dora'nın isminin anlamı merak edildi. Peki Dora ne demek? | Dora ismi ne anlama gelmektedir? İşte detaylar...

Dora ne demek? | Dora ismi ne anlama gelmektedir?

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın gönüllüler takımı yarışmacılarından Dora'nın isminin anlamı merak edildi. Peki Dora ne demek? | Dora ismi ne anlama gelmektedir? İşte ayrıntılar...

DORA NE DEMEK?

Dora İsminin Sözlük Anlamı:

Raf, tepe, uç, yüksek yer. En yüksek yer, bir şeyin üst kısmı, tepesi, yukarısı, dağ doruğu, uç.

Dora; Türkçede "zirve, doruk" anlamına gelmektedir. 

Türkiye'de en çok sevilen isimlerinden birisi olan Dora, geçmişten günümüze kullanılmaya devam ediliyor. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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