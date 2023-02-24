Dorde Arcaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorde Arcaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorde Arcaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorde Arcaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorde Arcaba 19 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorde Arcaba Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dorde Arcaba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dorde Arcaba'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dorde Arcaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorde Arcaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dorde Arcaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorde Arcaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

4 Mart 2022 yılında OFK Sloga

14 Eylül 2022 yılında Zvijezda 09

Dorde Arcaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorde Arcaba şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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