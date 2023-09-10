Dördüncüsü düzenlenen “Beykoz Mısır Şenliği” büyük coşku ve eğlenceye sahne oldu

Beykoz'da dördüncüsü yapılan Mısır Şenliği büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Dördüncüsü düzenlenen “Beykoz Mısır Şenliği” büyük coşku ve eğlenceye sahne oldu

Beykoz'da dördüncüsü yapılan Mısır Şenliği büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin de sahne aldığı programda katılımcılar doyasıya eğlendi.

Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Beykoz Mısır Şenliği büyük bir coşku ve heyecanla yapıldı. Küçüksu Çayırı'nda gerçekleşen organizasyonda belediye personelleri katılımcılara mısır ikram ederken katılımcılar Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar ve Ayaz Erdoğan'ın konserleriyle katılımcılar coşkulu ve keyifli dakikalar yaşadı.

Etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Yıldız Ulaş, "Festival ortamı çok güzel. Ailecek geldik. Ekin Uzunların konserini heyecanla bekliyoruz. Belediyeden bu organizasyonların devamını istiyoruz. Çok keyifli bir gece" dedi.

30 senedir aynı mahallede yaşadığını belirten Mikail İpek, "Eski geleneğimiz. Sağ olsun Beykoz Belediyesi getirdi. Çocuklar eğleniyor, biz de eğleniyoruz. Gayet mutluyuz. Belediye başkanına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ekin Uzunlar'ın sahne almasından önce organizasyonla ilgili konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu akşam eğleneceğiz fakat bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Beykoz'un Mısırları. Eskiden, 40-50 yıl öncesi, Beykoz'un köyleri İstanbul'u besliyormuş. İstanbul'un karpuz, mısır, sebze vs. ihtiyaçları Beykoz'dan karşılanıyormuş. Kanlıca yoğurdunun sütleri eskiden Beykoz'da üretiliyormuş. Biz geçmişi unutmayalım diye, Beykoz'da tarımı geliştirelim diye bu ve benzeri etkinliklerle konuyu gündeme getiriyoruz. İlk yıl Mısır Festivali yaptığımızda mısırı Sakarya'dan getirdik, Beykoz'da yoktu. Ama bu ikram ettiğimiz mısırlar Beykoz'da yetişti" dedi.

"Beykoz'da tarıma dikkat çekmek istiyoruz"

Aydın, "Beykoz'da mısır gibi ürünleri yetiştirenlerin sayısı 4 yılda yüzde beş yüz arttı. İşte bu tarım konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye'de tarım birçok yerde yapılıyor. Diğer yerlerden İstanbul'a getiriliyor. Allah göstermesin, olağanüstü bir durum olsa oradaki ürünleri buraya getiremeyiz. Onun için uygun yerlerimiz varsa oralarda tarım yapmamız lazım. Biz de bu anlamda Beykoz'da tarıma dikkat çekmek istiyoruz. Önceden tarımsal faaliyette bulunan kişi sayımız şu anın beşte biri kadardı. Şimdi beş misli arttı. Ben onlara sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Beykoz Kahvecisine gelen var mı? İki tane daha geliyor. Biri Kavacık'ta, biri Merkez Mahallemizde" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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