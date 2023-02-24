Dorian Babunski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorian Babunski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dorian Babunski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dorian Babunski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dorian Babunski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorian Babunski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dorian Babunski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorian Babunski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorian Babunski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorian Babunski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorian Babunski 29 Ağustos 1996 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kuzey Makedonya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Дориан Бабунски Христовски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorian Babunski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ab9sportmanagement yapmaktadır. Dorian Babunski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dorian Babunski'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dorian Babunski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorian Babunski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Dorian Babunski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorian Babunski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U19

1 Ekim 2015 yılında CF Fuenlabrada

1 Temmuz 2016 yılında NK Olimpija

15 Şubat 2017 yılında NK Radomlje

31 Temmuz 2017 yılında Machida Zelvia

1 Ağustos 2017 yılında Kagoshima Utd.

31 Aralık 2017 yılında Machida Zelvia

1 Şubat 2021 yılında Botev Vratsa

24 Ocak 2022 yılında Debrecen

Dorian Babunski kimdir

Dorian Babunski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorian Babunski şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UDA Gramanet (2005-2006), UE Cornellà (2006-2011), Real Madrid (2011-2015)

Dorian Babunski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya takımında 18 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U21 takımında 24 numaralı formasıyla 10 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 29 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Dorian Babunski nereli

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