Dorian Bertrand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorian Bertrand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorian Bertrand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorian Bertrand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorian Bertrand 21 Mayıs 1993 tarihinde Saint-Denis şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Madagaskar,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorian Bertrand Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Dorian Bertrand, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dorian Bertrand'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dorian Bertrand Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/do.bertrand/

Dorian Bertrand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorian Bertrand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dorian Bertrand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorian Bertrand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Angers SCO B

1 Temmuz 2013 yılında SO Cholet

1 Temmuz 2018 yılında Angers SCO

25 Ocak 2019 yılında AS Béziers

30 Haziran 2019 yılında Angers SCO

18 Temmuz 2019 yılında AS Nancy

1 Temmuz 2022 yılında FC Arges

Dorian Bertrand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorian Bertrand şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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