Dorian Fratczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorian Fratczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dorian Fratczak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dorian Fratczak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dorian Fratczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorian Fratczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dorian Fratczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorian Fratczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorian Fratczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorian Fratczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorian Fratczak 25 Mayıs 1997 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dorian Frątczak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorian Fratczak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dorian Fratczak'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dorian Fratczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorian Fratczak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Dorian Fratczak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorian Fratczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Hutnik Krakow

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2017 yılında Stalowa Wola

2 Şubat 2019 yılında KSZO Ostrowiec

3 Temmuz 2019 yılında Garbarnia

15 Temmuz 2022 yılında Wisla Krakow

Dorian Fratczak kimdir

Dorian Fratczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorian Fratczak şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hutnik Kraków

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Dorian Fratczak nereli

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