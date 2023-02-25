Dorian Kerciku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorian Kerciku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorian Kerciku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorian Kerciku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorian Kerciku 30 Ağustos 1993 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Dorian Kërçiku şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorian Kerciku Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dorian Kerciku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dorian Kerciku'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dorian Kerciku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorian Kerciku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dorian Kerciku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorian Kerciku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında KF Skënderbeu

12 Ağustos 2013 yılında KF Tirana

7 Ocak 2020 yılında FK Partizani

19 Ağustos 2020 yılında KF Laçi

1 Temmuz 2021 yılında FK Dinamo

Dorian Kerciku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorian Kerciku şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dorian Kerciku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 22 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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