Dorian Moyano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorian Moyano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorian Moyano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorian Moyano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorian Moyano 9 Ocak 2003 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Dorian Damian Moyano Zevallos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorian Moyano Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alemannogroup yapmaktadır. Dorian Moyano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dorian Moyano'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dorian Moyano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorian Moyano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dorian Moyano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorian Moyano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

Dorian Moyano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorian Moyano şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dorian Moyano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportivo Municipal

Peru U20 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.