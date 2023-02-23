Dorian Orlinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorian Orlinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorian Orlinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorian Orlinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorian Orlinski 21 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dorian Orliński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorian Orlinski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Dorian Orlinski'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dorian Orlinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorian Orlinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dorian Orlinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorian Orlinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında GKS Tychy II

15 Şubat 2021 yılında GKS Tychy

Dorian Orlinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorian Orlinski şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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