Dorian Railean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorian Railean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dorian Railean kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dorian Railean ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dorian Railean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorian Railean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dorian Railean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorian Railean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorian Railean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorian Railean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorian Railean 13 Ekim 1993 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dorian Răilean şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorian Railean Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSMi yapmaktadır. Dorian Railean, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dorian Railean'nin Unirea Dej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dorian Railean Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dorianrai16/

Dorian Railean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorian Railean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Dorian Railean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorian Railean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2012 yılında Sfintul Gheor.

30 Haziran 2012 yılında Dacia Buiucani

15 Ekim 2013 yılında Dacia

17 Ağustos 2017 yılında Sfintul Gheor.

25 Ocak 2019 yılında FC Petrocub

2 Şubat 2020 yılında Comuna Recea

1 Temmuz 2021 yılında Unirea Dej

Dorian Railean kimdir

Dorian Railean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorian Railean şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dacia 2 Buiucani

Dorian Railean Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 23 numaralı formasıyla 21 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dorian Railean nereli

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