Doriano Tanzillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doriano Tanzillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doriano Tanzillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doriano Tanzillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doriano Tanzillo 20 Şubat 2000 tarihinde Zollikon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doriano Tanzillo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BDreamz yapmaktadır. Doriano Tanzillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Doriano Tanzillo'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Doriano Tanzillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doriano Tanzillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Doriano Tanzillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doriano Tanzillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Winterthur U21

4 Temmuz 2019 yılında FC Zürich U21

30 Haziran 2020 yılında Winterthur U21

1 Eylül 2020 yılında SC Cham

1 Temmuz 2021 yılında SC YF Juventus

Doriano Tanzillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doriano Tanzillo şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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