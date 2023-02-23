Dorin Burlacu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorin Burlacu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dorin Burlacu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dorin Burlacu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dorin Burlacu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorin Burlacu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dorin Burlacu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorin Burlacu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorin Burlacu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorin Burlacu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorin Burlacu 23 Ekim 1992 tarihinde Buzău şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dorin Eduard Burlacu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorin Burlacu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dorin Burlacu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Ramnicu Sarat futbol takımında oynamaktadır. CSM Ramnicu Sarat takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dorin Burlacu'nin CSM Ramnicu Sarat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dorin Burlacu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorin Burlacu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Dorin Burlacu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorin Burlacu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Astra II

1 Temmuz 2012 yılında Râmnicu Sarat

1 Ocak 2013 yılında AS FC Buzău

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2017 yılında CS Afumati

1 Temmuz 2018 yılında SCM Gloria Buzau

1 Ocak 2019 yılında Râmnicu Sarat

10 Ağustos 2020 yılında Aerostar

15 Ocak 2022 yılında FC Buzau

13 Şubat 2023 yılında Râmnicu Sarat

Dorin Burlacu kimdir

Dorin Burlacu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorin Burlacu şuan CSM Ramnicu Sarat takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dorin Burlacu nereli

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