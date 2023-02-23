Dorin Codrea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorin Codrea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorin Codrea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorin Codrea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorin Codrea 13 Haziran 1997 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorin Codrea Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Dorin Codrea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dorin Codrea'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dorin Codrea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorin Codrea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dorin Codrea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorin Codrea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında SSU Poli

1 Temmuz 2016 yılında Mil. Giarmata

1 Temmuz 2018 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2019 yılında Dumbravita

31 Aralık 2019 yılında ACS Poli

1 Ocak 2020 yılında SSU Poli

1 Temmuz 2021 yılında Concordia

Dorin Codrea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorin Codrea şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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