Dorin Farcas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorin Farcas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorin Farcas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorin Farcas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorin Farcas 27 Haziran 1999 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dorin Liviu Farcaș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorin Farcas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 1 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Dorin Farcas'nin Unirea Dej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dorin Farcas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorin Farcas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dorin Farcas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorin Farcas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Unirea Dej

1 Eylül 2021 yılında Somesul Dej

30 Haziran 2022 yılında Unirea Dej

Dorin Farcas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorin Farcas şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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