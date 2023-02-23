Dorin Radu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorin Radu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorin Radu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorin Radu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorin Radu 17 Eylül 2002 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorin Radu Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunarea Calarasi futbol takımında oynamaktadır. Dunarea Calarasi takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dorin Radu'nin Dunarea Calarasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dorin Radu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorin Radu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dorin Radu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorin Radu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2021 yılında Unirea Slobozia

31 Aralık 2021 yılında FC Voluntari II

1 Ocak 2022 yılında Unirea Slobozia

20 Ocak 2022 yılında Gheorghe Doja

30 Haziran 2022 yılında Unirea Slobozia

11 Şubat 2023 yılında D. Calarasi

30 Haziran 2023 yılında Unirea Slobozia

Dorin Radu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorin Radu şuan Dunarea Calarasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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