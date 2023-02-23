Dorin Toma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorin Toma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dorin Toma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dorin Toma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dorin Toma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorin Toma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dorin Toma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorin Toma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorin Toma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorin Toma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorin Toma 22 Ocak 1999 tarihinde Arad şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorin Toma Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dorin Toma'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dorin Toma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorin Toma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Dorin Toma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorin Toma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Scolar Resita

1 Temmuz 2019 yılında CSM Slatina

Dorin Toma kimdir

Dorin Toma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorin Toma şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Dorin Toma nereli

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