Dorinel Oancea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorinel Oancea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorinel Oancea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorinel Oancea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorinel Oancea 2 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorinel Oancea Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dorinel Oancea'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dorinel Oancea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorinel Oancea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dorinel Oancea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorinel Oancea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2017 yılında SCM Pitești

1 Eylül 2020 yılında CS Mioveni

3 Ocak 2023 yılında U Cluj

Dorinel Oancea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorinel Oancea şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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