Dorinel Todoran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorinel Todoran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorinel Todoran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorinel Todoran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorinel Todoran 6 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dorinel Florin Todoran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorinel Todoran Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dorinel Todoran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Dorinel Todoran'nin CFR Cluj U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dorinel Todoran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorinel Todoran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dorinel Todoran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorinel Todoran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2022 yılında Unirea Dej

30 Haziran 2022 yılında CFR Cluj U19

Dorinel Todoran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorinel Todoran şuan CFR Cluj U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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