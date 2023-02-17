Doron Leidner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doron Leidner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doron Leidner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doron Leidner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doron Leidner 26 Nisan 2002 tarihinde Rishon LeZion şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da דורון ליידנר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doron Leidner Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Doron Leidner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Doron Leidner'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Doron Leidner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doron Leidner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Doron Leidner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doron Leidner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2020 yılında Hapoel Tel Aviv

29 Temmuz 2022 yılında Olimpiakos

19 Ocak 2023 yılında Austria Wien

30 Haziran 2023 yılında Olimpiakos

Doron Leidner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doron Leidner şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Doron Leidner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 14 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 16 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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