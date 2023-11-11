Dört gözle bekleniyordu! Çalışmayan emekliliklerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Buna göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin TL tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına başlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu ödeme SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlar için bugün yapılacak.

Ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım ve ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara ise 13 Kasım'da söz konusu ödeme yapılacak.

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise söz konusu ödemeler 14 Kasım'da yapılacak.