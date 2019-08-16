Dört ilde SERKA destekli “Eğitim Atölyeleri” kuruluyor

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin ortaklaşa sunduğu "Serhat İllerinin Özel Yeteneklileri" projesi kapsamında "Eğitim Atölyeleri'nin kurulması için dört il müdürlüğüyle sözleşme imzaladı.

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin Serhat Kalkınma Ajansı'na ortaklaşa sunduğu "Serhat İllerinin Özel Yeteneklileri" projesi, Küçük Ölçekli Mali Destek Programı kapsamında mali destek almaya hak kazanmıştı. Proje kapsamında kurulacak Eğitim Atölyeleri'nin hayata geçirilmesi için SERKA ile dört ilin Milli Eğitim Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı. Ajansın Kars'taki hizmet binasında düzenlenen imza törenine Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile illerin Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin ortaklaşa sunduğu "Serhat İllerinin Özel Yeteneklileri" projesi ile dört ilin Bilim ve Sanat Merkezlerinin altyapısının güçlendirilmesi, robotik, müzik, resim, ahşap-mekatronik ve seramik atölye donatımları sağlanacak ve bu alanlarda öğrenci, öğretmen ve velilere eğitimler verilecek.

Öte yandan Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ayrıca sunduğu "SERKA Destekliyor, Kars'ta Modern Eğitim Ortamları Oluşturuluyor" projesi kapsamında da Kars'ta dört atölye kurulacak. Eğitim atölyelerinde öğrencilere algoritmik, analitik ve bilimsel düşünme, geleceğin robotlarını tasarlama, teknolojiyi verimli bir şeklide kullanma, problem çözme ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi, el göz koordinasyonlarının ve dikkatlerinin arttırılması gibi çağın gerektirdiği kazanımların edinilmesi için eğitimler verilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA