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Dört sektörde kredi kartlarına sınırlama geliyor!

Resmi Gazete'de yürürlüğe giren karar doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında kredi kartı taksit sayılarının düşürüldüğü belirtildi.

Dört sektörde kredi kartlarına sınırlama geliyor!

Ticaret Bakanlığı'nın 4 sektör için kredi kartı taksit sayısının azaltıldığı ile ilgili çıkardığı yönetmelik  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar yeniden düzenlendi.

Dört sektörde kredi kartlarına sınırlama geliyor!

3.500 TL'NİN ÜSTÜNDEKİ TV SATIŞLARINDA 4 TAKSİT UYGULANACAK

Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak devam edecek.

Dört sektörde kredi kartlarına sınırlama geliyor!

BEYAZ EŞYA VE MOBİLYADA TAKSİT SINIRI 12'Yİ GEÇEMEYECEK

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı 12'yi geçemeyecek.

Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 18 olarak uygulanmaya devam edecek.

Dört sektörde kredi kartlarına sınırlama geliyor!

KUYUM SATIŞLARINDA TAKSİT SAYISI 6 AYA ÇEKİLDİ

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi daha önce 8 ayı geçemezken, bu süre 6 aya çekildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da 18 Aralık'ta söz konusu harcamalara ilişkin kredi kartı taksitlendirme sürelerinin düşürüldüğünü duyurmuştu

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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