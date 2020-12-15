Çin, ikinci uydusunu uzaya fırlattı! Uydu kütle çekim dalgalarını inceleyecekYeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı CANLI İZLE LİNKİKültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu "Yerebatan Sarnıcı" haberlerini yalanladıDört siyasi partiden ABD'nin yaptırım kararına tepki!AÖL yeni sınav ne zaman? Açık lise 1 dönem yeni sınav tarihi 2020Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!Uzmanı yanıtladı: Kaç ayda bir aşılanmamız gerekiyor?38 yaşındaki Petr Cech, U23 takımıyla sahaya çıktıİstanbul Büyükşehir Belediyesi tarih verdi! Ulaşımda HES kodlu döneme geçiliyorİstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir, eklenir, girilir? İstanbulkarta HES kodu yükleme
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Dört siyasi partiden ABD'nin yaptırım kararına tepki!

Dört siyasi partiden ABD'nin yaptırım kararına tepki!

Son dakika haberi... Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri ile ABD'nin yaptırım kararına ortak tepki gösterdi.

Dört siyasi partiden ABD'nin yaptırım kararına tepki!

Son dakika haberi... Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri ile ABD'nin yaptırım kararına ortak tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımlayarak, "ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye" davet etti

TBMM'de; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla yapılan ortak açıklamayla, ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararı reddedildi. Hazırlanan ortak bildiri TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Açıklamada,"ABD yönetiminin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararını reddediyoruz. Türkiye, bu konuda geri adım atacak bir ülke değildir. ABD'nin attığı bu adım, müttefikliğe fayda sağlamaz.

Türkiye, NATO'nun sadık ve vazgeçilmez müttefikleri arasında yer almaktadır. ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an önce geri dönmesi konusunda uyarızyoruz!" ifadeleri yer aldı. 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT