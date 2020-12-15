Dört siyasi partiden ABD'nin yaptırım kararına tepki!

Son dakika haberi... Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri ile ABD'nin yaptırım kararına ortak tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımlayarak, "ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye" davet etti

TBMM'de; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla yapılan ortak açıklamayla, ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararı reddedildi. Hazırlanan ortak bildiri TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Açıklamada,"ABD yönetiminin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararını reddediyoruz. Türkiye, bu konuda geri adım atacak bir ülke değildir. ABD'nin attığı bu adım, müttefikliğe fayda sağlamaz.

Türkiye, NATO'nun sadık ve vazgeçilmez müttefikleri arasında yer almaktadır. ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an önce geri dönmesi konusunda uyarızyoruz!" ifadeleri yer aldı.

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