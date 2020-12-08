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  3. Dört yaşındaki çocuğu vurmuştu! O maganda yakalandı

Dört yaşındaki çocuğu vurmuştu! O maganda yakalandı

Aksaray'da 26 yaşındaki Mevlaverdi E. aralarında husumet bulunan 28 yaşındaki Kenan Dokuyucu ve ailesine tüfekle ateş açtı. Dokuyucu ve eşini vuramayan zanlı, araçta bulunan 4 yaşındaki Ramazan Dokuyucu’ya ateş ederek kafasından yaraladı. Çocuk hastanede tedavi altına alınırken zanlı da yakalanıp adliyeye sevk edildi.

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08 Aralık 2020 Salı 15:13
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