Dört yaşındaki çocuğu vurmuştu! O maganda yakalandı
Aksaray'da 26 yaşındaki Mevlaverdi E. aralarında husumet bulunan 28 yaşındaki Kenan Dokuyucu ve ailesine tüfekle ateş açtı. Dokuyucu ve eşini vuramayan zanlı, araçta bulunan 4 yaşındaki Ramazan Dokuyucu’ya ateş ederek kafasından yaraladı. Çocuk hastanede tedavi altına alınırken zanlı da yakalanıp adliyeye sevk edildi.
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08 Aralık 2020 Salı 15:13
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