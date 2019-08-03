Dortmund Bayern Münih maçı hangi kanalda | Dortmund Bayern Münih iddaa oranları

İki dünya devi Dortmund Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Yapılan ALMANYA: Süper Kupa Final maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Dortmund Bayern Münih maçı hangi kanalda diye merak ediyor. Peki Dortmund Bayern Münih canlı izleme linki var mı? Dortmund Bayern Münih iddaa oranları neler?

Borussia Dortmund - Bayern Munich maçı için nefesler tutuldu. Bir tarafta, ligdeki şampiyonluk yarışını son nefeste kaybeden Borussia Dortmund; diğer tarafta, sezonu çift kupayla tamamlayan Bayern Munich.. Borussia Dortmund mu, Bayern Munich mi? Süper kupayı evine kim götürecek?

Dortmund Bayern Münih maçı hangi kanalda

Borussia Dortmund - Bayern Munich arasında oynanacak olan Almanya Süper Kupa maçı 3 Ağustos Cumartesi akşamı canlı yayınla saat 21.30'da Kanal D ekranlarında olacak.

Geçtiğimiz sezon amansız bir şampiyonluk yarışı vermişler ve son gülen bir kez daha Bayern olmuştu.

Dortmund, bu sefer işi daha sıkı tutacağa benziyor çünkü Marco Reus ve arkadaşlarının yanına ciddi transferler yapıldı!

Mats Hummels'in geri dönüşü; Thorgan Hazard, Nico Schulz ve Julian Brandt gibi nokta transferler, bu sezon da şampiyonluk yarışının kıyasıya geçeceğini bizlere göz kırpar gibi...

Bayern'de ise Robben ve Ribery sonrası neler olacak herkes merak ediyor... Gnabry sakat, Coman maç saati netleşecek.

Audi Cup'ta Fenerbahçe'ye karşı 22 dakikada 5-0'ı buldular ve asla hafife alınmayacaklarını bize hatırlattılar. Müller formda, Lewandowski'nin klası malum...

Dortmund Bayern Münih ile Almanya Süper Kupa final mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Bundesliga’nın iki devini karşı karşıya getirecek olan mücadele ise Kanal D ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Bugüne kadar 120 kez karşı karşıya gelen takımların mücadelesi 30 kez beraberlikle tamamlanmıştı. İkili rekabette üstün taraf olan Bayern Münih 56 müsabakadan galibiyetle ayrılırken 34 karşılaşma da Dortmund’un üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

İKİ TAKIM DA FORMDA

İki dünya devi Dortmund Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Yapılan ALMANYA: Süper Kupa Final maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Dortmund Bayern Münih maçı hangi kanalda diye merak ediyor. Peki Dortmund Bayern Münih canlı izleme linki var mı? Dortmund Bayern Münih iddaa oranları neler?

Bireysel anlamdaki son 15 mücadele göz önüne alındığında Dortmund 11 Bayern Münih ise 10 galibiyet elde etti. Dortmund’un galibiyet sayısı fazla olsa da Bayern son 15 maçında 1 mağlubiyet alırken Dortmund 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Dortmund Bayern Münih canlı izleme linki

İki ekibi Almanya Süper Kupa finalinde karşı karşıya getirecek olan karşılaşma 3 Ağustos 2019 Cumartesi günü oynanacak. Saat 21.30’da başlayacak olan karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Kanal D ekranlarından karşılaşmayı izleyebilecekler.

1987'den beri resmi olarak düzenlenen Almanya Süper Kupası'nda Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Sıgnal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı Kanal D kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SÜPER KUPA'DA BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNİH REKABETİ

1987'den itibaren düzenlenen Almanya Süper Kupası'nı en çok kazanan iki takım, bu akşam bir kere daha karşı karşıya gelecekler. Ligde son ana kadar şampiyonluk için yarışan Borussia Dortmund ile Bayern Münih, Süper Kupa'yı beşer kez kazandılar.

Almanya Süper Kupası'nda Borussia Dortmund ile Bayern Münih, 7 kez mücadele ettiler. Bu karşılaşmaların üçünü Borussia Dortmund kazandı. Geçen sene oynanan maçtan Bayern Münih 5-0 galip ayrıldı.

Dortmund Bayern Münih iddaa oranları

İki dünya devi Dortmund Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Yapılan ALMANYA: Süper Kupa Final maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Dortmund Bayern Münih maçı hangi kanalda diye merak ediyor. Peki Dortmund Bayern Münih canlı izleme linki var mı? Dortmund Bayern Münih iddaa oranları neler?

Borussia Dortmund - Bayern Münih | 3 Ağustos Cumartesi 21:30 | Tahmin: 3.5 Üst

Audi Cup'ta izlediğimiz Bayern Münih sezona hazır bir görüntü sergiledi. Daha düşük çaplı takımlarla hazırlık maçı yapan Dortmund ise hepsinden rahat bir şekilde galip ayrıldı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki mücadele de 5'er gole sahne olmuştu. Formda gözüken iki ekibin maçı bir kez daha bol gollü geçmeye aday. 3,5 üst bu maç için denenebilir.

Dortmund Gücüne Güç Kattı

Geçtiğimiz sezonda Almanya Bundesliga şampiyonluğunu son 5 maçlık virajda rakibi Bayern Münih’e kaptıran Dortmund, sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı. Takımdan sadece Abdou Diallo, Rode ve Alexander Isak’ın ayrılmasına izin verirken, Mats Hummels, Thorgan Hazard, Julian Brandt, Nico Schulz ve Paco Alcácer’i renklerine bağladı. Hücum ve savunma hattına önemli takviyeler yapmayı başaran ev sahibi, yeni kadro yapılanması ile ilk sınavını Almanya Süper Kupası’nda Bayern Münih karşısında verecek. Son olarak geçtiğimiz sezonun 2. Yarısında Münih karşısına çıkan Lucien Favre ve öğrencileri, rakibine 5-0 kaybetti.

Bayern Münih Yeni Sezona Hazır

Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga Ligi’ni şampiyon olarak noktalamayı başaran Bayern Münih, lig kapsamında tekrar başarıya ulaşsa da, Şampiyonlar Ligi’nde son derece etkisiz kaldı. Bu sezon Robben, Ribery, Rafinha ve Hummels gibi yıldız oyuncularını kaybeden ekip, şuana kadar sadece Lucas Hernández, Arp ve Benjamin Pavard ile anlaşma sağladı. Transfer dönemini rakiplerine oranla daha durgun geçiren Münih cephesinde, ligin başlamasına kısa bir süre kala yıldız oyuncuların takıma katılması bekleniyor. Niko Kovac önderliğinde yoluna devam eden Bayern Münih, hazırlık sürecini Audi Cup kapsamında sonlandırdı. İlk maç Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkan ve sahadan 6-1 galip ayrılan ekip, Finalde ise Tottenham karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkmasına rağmen direnç gösterdi ve kupayı penaltı atışlarıyla kaybetti. Sezona hazır bir görüntü sergileyen Bayern Münih, galibiyete daha yakın gördüğüm taraf.

Son dönemlerde Almanya Bundesliga’yı domine etmeyi başaran Bayern Münih, sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarında sergilediği futbol ile tam not aldı. Konuk ekip galibiyet adına denenmeye değer.

İddaa Oranı: MS 2 / 1.85

Bets10 Oranı: MS 2 / 2.03

YORUMCULAR NE DİYOR

İki dünya devi Dortmund Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Yapılan ALMANYA: Süper Kupa Final maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Dortmund Bayern Münih maçı hangi kanalda diye merak ediyor. Peki Dortmund Bayern Münih canlı izleme linki var mı? Dortmund Bayern Münih iddaa oranları neler?

Bu iki takım, Bundesliga şampiyonluğu için amansız bir yarışa girecek. En azından Almanya kamuoyunun beklentisi bu yönde.

Dortmund'un yaptığı ciddi transferler, Bayern'de gidenler oyuncular ve henüz yerlerinin dolmaması, yarışın biraz daha yakın olmasını düşündürüyor. Ancak Bayern'i Audi Cup'ta izleyen herkes, Münih temsilcisinin kalitesinin hala yerinde olduğunu görmüştür. Tek sıkıntı, alternatiflerin az olması. Öyle ki, sakatlanan Serge Gnabry ve Kingsley Coman'in yerlerini dolduracak oyuncular neredeyse yok. İki oyuncunun da maça yetiştirilmesi için yoğun bir çaba ve haklı bir umut var. Dortmund da Bayern gibi hazırlık maçlarında diri ve istekli göründü. Yeni transferlerin hepsi ilk 11 için, özellikle Mats Hummels bu takıma önemli bir tecrübe katacak.

Dortmund ve Bayern oynarsa, bol pozisyon ve bol gol olur. Son yıllarda olduğu gibi yine 2,5 gol üstü olur.