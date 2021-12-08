Dortmund maçı sonrasında Sergen Yalçın'dan flaş açıklama! İstifa edecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund karşısına çıkan ve rakibine 5-0'lık farklı skorla mağlup olarak devler ligine veda eden siyah beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Sezon başı bu durumda olacaklarını aklının ucundan bile geçirmediğini ifade eden Sergen Yalçın, istifa ile ilgili kendisine yöneltilen soruya da cevap verdi.

"SORUMLULUK BANA AİT"

Konuşulacak çok konu olduğunu ancak bunlar konuşmanın şu an için doğru olmadığını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, kötü gidişatın sorumlusunun kendisinin olduğunu söyleyerek bahane üretmek istemediğini aktardı. Yalçın "Bahane üretmek istemiyorum tüm sorumluluk bana ait." ifadelerini kullandı.

İSTİFA EDECEK Mİ?

Kendisine istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulmasının üzerine ise Yalçın, "Sezon başında bunların olacağını söyleseler inanmazdık herhalde. Geçen sezon zordu ama çok iyi şeyler yaptı futbolcular. Takıma önemli takviyeler yaptık. Kağıt üzerinde olanlar sahaya yansımayabiliyor. Sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların sorumlusu benim bahane edecek bir durumum yok." şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN İYİ GÖRÜNMÜYOR"

Şu an için gidişatlarının iyi görünmediğini belirten Yalçın, "Beşiktaş camiasının sağlıklı kalması gerekiyor iyi gitmesi gerekiyor. Bizim için iyi görünmüyor sağlıklı görünmüyor. Böyle olmasını istemezdik geçen sene gibi kupalar kazanmak isterdik ama şu ana kadar bunu başaramadık. İnşallah en kısa sürede toparlarız" ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Futbolda her şeyin başlarına gelebildiğini söyleyen Yalçın, "Bizim için zor bir gece oldu. İyi takımlarla oynuyoruz. 10 kişi kalınca işimiz zorlaştı. Basit hatalar yapıp goller yedik. Basit hatalar sonuca etki ediyor. Kötü bir periyod yaşadık Şampiyonlar Ligi'nde ancak futbolda her şey başa gelebiliyor. Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Hem bizi hem oyuncularımızı motivasyon olarak ciddi bir sıkıntıya soktu." değerlendirmesinde bulundu.