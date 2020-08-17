Bundesliga'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediliyor. Yeni sezon için şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen Borussia Dortmund, hazırlık maçlarına başladı. Hazırlık maçı kapsamında Austria Wien ile oynanan maçı Dortmund, 11-2 kazandı.

Dortmund'un gollerini Reyna (2), Raphael Guerreiro, Manuel Pherai, Nico Schulz, Delaney, Thorgan Hazard, Emre Can, Bellingham, Wolf, Taylan Duman attı. Wien'in sayıları ise Christoph Monschein ile Aleksandar Jukic'ten geldi.

Genç futbolcuların yer aldığı hazırlık maçında Türk futbolcu Taylan Duman'da forma şansı buldu. Taylan karşılaşmada bir gol kaydetti. Ayrıca Türk asıllı futbolcu Emre Can'da bir gol attı.

DORTMUND 10 YIL SONRA ZARAR AÇIKLADI

Borussia Dortmund, 30 Haziran'da biten mali yılda 44 milyon avro zarar ettiğini duyurdu. Koronavirüsün etkisiyle 10 yıl sonra zarar açıklayan Dortmund, salgının futbol ekonomisini ne denli etkilediğine dair ufak bir örnek göstermiş oldu.

Kulüp, bir önceki mali yılda 17,4 milyon avro kar elde etmişti.