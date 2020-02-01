Dortmund - Union Berlin maçı ne zaman? Dortmund - Union Berlin maçı hangi kanalda?

İki takım Dortmund - Union Berlin karşı karşıya geliyor. Yapılan ALMANYA: Bundesliga - 20. Maç Günü

ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Dortmund - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Dortmund - Union Berlin maçı hangi kanalda?

B.Dortmund - Union Berlin, Almanya Bundesliga maçı 01 02 2020 günü S Sport 2, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:30

Almanya Bundesliga maçı, S Sport 2 , S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

B.Dortmund ile Union Berlin arasındaki Almanya Bundesliga Maçı Signal Iduna Park, Dortmund'da oynanacak.