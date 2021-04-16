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Dörtyol kavşağında düzenlemeler için çalışmalar iletildi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bursa 14. Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Yıldırım'ı ettiği ziyaret sırasında Dörtyol kavşağındaki düzenleme görüşüldü.

Dörtyol kavşağında düzenlemeler için çalışmalar iletildi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bursa temasları kapsamında Bursa 14. Karayolları Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Bölge Müdür Yardımcısı Yıldırım ile görüşen Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesinin itfaiye ve araçlarının bulunduğu alanın belediyemize satın alınması talebimiz ve Dörtyol Kavşağı'ndaki düzenlemelerimiz için çalışmalarımızı ilettik. Değerli Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Yıldırım ile taleplerimiz değerlendirdik. İlgili itfaiye alanının belediyemize kazandırılması için belediye meclisimiz ve encümenimizden gerekli kararları alarak girişime başlayacağız" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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