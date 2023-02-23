Doru Andrei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doru Andrei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doru Andrei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doru Andrei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doru Andrei 3 Şubat 2003 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doru Andrei Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Doru Andrei'nin FC Voluntari ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Doru Andrei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doru Andrei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Doru Andrei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doru Andrei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2020 yılında SSU Poli

22 Temmuz 2022 yılında FC Voluntari

Doru Andrei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doru Andrei şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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