Doru Calestru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doru Calestru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Doru Calestru kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Doru Calestru ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Doru Calestru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doru Calestru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Doru Calestru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doru Calestru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doru Calestru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doru Calestru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doru Calestru 15 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur.  Moldova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doru Calestru Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Doru Calestru'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Doru Calestru Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/calestrudoru/

Doru Calestru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doru Calestru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Doru Calestru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doru Calestru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dacia Buiucani

23 Temmuz 2021 yılında Sfintul Gheor.

1 Ocak 2022 yılında Dacia Buiucani

5 Temmuz 2022 yılında CSA Steaua

Doru Calestru kimdir

Doru Calestru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doru Calestru şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Doru Calestru Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova U19 takımında 6 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Doru Calestru nereli

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