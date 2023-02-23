Doru Popadiuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doru Popadiuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doru Popadiuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doru Popadiuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doru Popadiuc 18 Şubat 1995 tarihinde Suceava şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doru Popadiuc Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Doru Popadiuc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Doru Popadiuc'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Doru Popadiuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doru Popadiuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Doru Popadiuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doru Popadiuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ceahlăul

1 Ocak 2016 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2016 yılında FC Voluntari

10 Ocak 2018 yılında Irtysh

31 Aralık 2018 yılında FC Voluntari

12 Eylül 2019 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2021 yılında Chindia

Doru Popadiuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doru Popadiuc şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

Doru Popadiuc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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