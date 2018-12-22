Dorukhan ilk dakikada sakatlandı

Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, ikinci dakikada Dorukhan'la 1-0 öne geçti. VAR uyarısının ardından gol iptal edilirken, golü atan Dorukhan sakatlanarak oyundan çıktı.

Beşiktaş'ın son dönemdeki en formda ismi olan Dorukhan Toköz, Kasımpaşa deplasmanında maçın henüz 2. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında sahayı sedyeyle terk etti ve yerini Babel'e bıraktı. Mücadelenin hemen başında Lens'in düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Adem Ljajic, uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Ramazan'dan dönen topu Dorukhan Toköz ağlara gönderdi. Gol pozisyonu sırasında sakatlık yaşayan genç futbolcu, sahayı sedyeyle terk ederken, bu futbolcunun yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.

2 haftada 2 kez VAR'a takıldı

Maçın hemen başında Ljajic'in kullandığı serbest vuruşu tamamlayarak takımını öne geçiren Dorukhan, bu hafta da VAR'a takıldı. Golün ardından VAR'a başvuran hakem Cüneyt Çakır, pozisyonda elle oynama olduğunu tespit etti ve golü iptal etti. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında da Gökhan Gönül'ün pasında sert bir şutla ağları havalandıran Dorukhan, yine VAR'a takılmıştı. Pozisyonun öncesinde ofsayt olması sebebiyle, hakem Halil Umut Meler golü iptal etmişti.

Kaynak: İHA