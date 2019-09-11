Dorukhan Toköz: “Direkt şampiyonaya katılmak istiyoruz”

A Milli Futbol Takımı'nın genç futbolcusu Dorukhan Toköz, direkt Avrupa Futbol Şampiyonası'nda katılmak istediklerini söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda mücadele ettiği Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın basın mensuplarına konuşan ardından A Milli Futbol Takımı'nın genç futbolcularından Dorukhan Toköz, "Çok mutluyuz. Yeni jenerasyon olarak çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi arkadaşlıklarımız var. Direkt şampiyonaya gitmek istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin de yüzünü kara çıkarmadan inşallah turnuvaya gideceğiz ve başarılı olacağız" diye konuştu.

Andorra maçı sonra Moldova maçındaki skorun mental olarak rahatlattığını belirten Dorukahn, "Moldova daha çok açık oynayan bir takım. Andorra gibi defansif oynayan bir takım değil. Bizim içinde daha iyi oldu. İlk maçta da takım iyi oynamıştı. İnşallah üstüne koyarak gideceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA