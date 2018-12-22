Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı Spor Toto Süper Lig 17'nci hafta mücadelesinde siyah beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz sakatlandı.

Karşılaşmanın 2'nci dakikasında Beşiktaş, Dorukhan'ın attığı gol ile öne geçerken, attığı gole sevindiği sırada zıplayan ve ayağını yere ters basan genç oyuncu sakatlık geçirdi. Gol daha sonra VAR tarafından iptal edilirken, aynı zamanda sahada Dorukhan'ın tedavisi yapıldı. Sağlık ekipleri Dorukhan Toköz'ün oyuna devam edemeyeceğini teknik heyete iletirken, genç oyuncu yerini Ryan Babel'e bıraktı.

DHA