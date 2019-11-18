Döşemealtı’na 5 yıldızlı huzurevi

Döşemealtı Belediyesi yaşlı vatandaşların nitelikli hizmet alabilmesi amacıyla geliştirdiği Huzurevi projesine başladı. Beş yıldızlı otel konseptine uygun olarak tasarlanan, bodrum hariç 4 katlı huzurevi projesi; belediye-vatandaş işbirliği ile yapılacak.

Antalya'da yaşayan emekli hukuk profesörü Aydın Zevkliler, Döşemealtı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan arsasını huzurevi yapımı için Döşemealtı Belediyesi'ne bağışladı. Huzurevi inşaatının yapımı için Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile hayırsever vatandaş Prof. Dr. Aydın Zevkliler arasında imzalanan protokolün ardından inşaatın temeli atıldı.

Temel atma törenin ardından açıklama yapan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Huzurevi Projesini hayata geçirmek için uzun zamandır görüştüğümüz Emekli Prof. Dr. Aydın Zevkliler hocamız Yeniköy Mahallesi'nde ki arsasını tahsis etti. Ayrıca huzurevinin bodrum katını ve perde betonlarını tamamladıktan sonra inşaatı bize teslim edecek ve belediye olarak biz de zemin dahil toplam 4 katı tamamlayıp hizmete hazır hale getireceğiz. İşbirliği ve katkıları için değerli hocamıza ve kıymetli ailesine teşekkür ederim" dedi.

Döşemealtı Belediyesi'nin tasarrufunda olacak huzurevinin bina alanı 2 bin 600 metrekareden oluşuyor. Huzurevinde 2 kişilik odalarda toplam 48 kişi konaklayabilecek. Her odanın banyo ve tuvaleti olacak. Ayrıca ortak TV odası, hobi odası, yemekhane, doktor ve hemşire odaları, idari ofisler bulunuyor. Bina çevresinde ise; özel olarak tasarlanmış peyzaj alanları ve bu alanlar içerisinde sosyalleşme ve sohbet etme yerleri yer alacak.

Kaynak: İHA