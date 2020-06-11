Döşemealtı’nda kaçak yapılara ve işgallere geçit verilmiyor

Döşemealtı Belediyesi, ilgili bakanlık ve kurumların gözetiminde hazine arazisine kondurulmuş 18 kaçak yapı ve tel örgülerle işgal edilmiş 20 ayrı nokta da yıkım çalışması yaptı. Kaçak yapılar arasında yer alan ağıllar ise içerisinde küçükbaş hayvanların bulunması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Döşemealtı Belediyesi, ilgili bakanlıklar ve kurumların denetimleri çerçevesinde hazine arazilerindeki kaçak yapılaşma ve işgale yönelik yıkımlarını sürdürüyor. Dağbeli mahallesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan başvurular, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Daire Başkanlığı Doğa Antalya Emlak Müdürlüğü'nün kaçak yapılaşma ve işgal tespit etmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Jandarma ve zabıta eşliğinde belediye ekipleri, Dağbeli mahallesinde belirlenen adreste yıkım işlemi gerçekleştirdi. 2 gün içinde 15 ayrı hazine arazisi içinde yer alan kaçak yapılar, yapı için hazırlanan beton yapılar, konteyner, prefabrik yapılar, subasman ve bunlara bağlı ahşap yapılar ve eklentiler tek tek yıkıldı. Çalışma kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce belgeleri iptal edilen yapıların da yıkımı gerçekleştirildi.

Hazine arazisi statüsünde olan ancak tel örgülerle çevrilerek işgal edilen 20 ayrı arazide de tel örgüler iş makinaları yardımıyla kaldırıldı. Belirlenen arazilerde yer alan ağılların yıkımının ise, içerisindeki hayvanların nakledilmesinden sonra yapılması kararlaştırıldı. İşgallerin sürmesi halinde ise kaçak yapıların yıkımına devam edilerek, burada oluşan rant ve usulsüz işgallerin önüne geçilecek. Yetkililer, iskanlı ve ruhsatı olan vatandaşlar ile usulsüz yapılaşma gerçekleştiren vatandaşların haklarının aynı olmadığını da vurguladı.

Kaynak: İHA