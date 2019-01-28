Döşemealtı’nın genç vekilleri Anıtkabir ve TBMM’yi ziyaret etti

Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) 3'ncü dönem genç vekilleri, yarıyıl tatilinde Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Ankara'ya ulaşan Genç vekiller ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı yolda yürüyen DÖGEM üyesi gençler, Atatürk'ün mozalesine çelenk sunup saygı duruşunun ardından anı defterini imzaladı. Gençler anı defterine, " "Bütün Ümidim Gençliktir" sözünüzdeki gençler olmak için çalışmaya, öğrenmeye, gelişmeye açık, ailemize, milletimize ve ülkemize hayırlı ve yararlı gençler olma hedefindeyiz" yazarak imzaladıktan sonra Anıtkabir müzesini gezip buradan ayrıldı.

DÖGEM üyesi gençlerin ikinci durağı ise Ankara'nın 700 bin nüfuslu ilçesi Yenimahalle oldu. Yenimahalle Belediyesini ziyaret eden Genç vekilleri burada Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kartal karşıladı. Başkan Yardımcısı Kartal makamında ağırladığı DÖGEM vekillerine ilçede gençlere yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Döşemealtı Genç vekilleri ise DÖGEM'in çalışmaları ve Döşemealtı Belediyesi'nin ilçe gençliği için yaptığı çalışmaları anlattı. Başkan Yardımcısı Mehmet Kartal ziyaret için gençlere teşekkür etti.

Döşemealtı Gençlik Meclisi Genç Vekilerinin Ankara'da son durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Burada Meclis çalışanları tarafından karşılanan DÖGEM üyeleri Genel Kurul salonu başta olmak üzere, milletvekili kulisleri, milletvekilleri çalışma ofisleri ile 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında bombalanan alanları gezdi. Genç vekiller Adalet Komisyonu üyesi Ak Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ile sohbet etti. Yine Ak Parti Bitlis Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu üyesi Cemal Taşar ile makamında bir araya geldi.

Taşar, gençlerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi alırken DÖGEM vekillerini Bitlis ve Van illerini görerek buranın tarihi ve kültürel değerlerini görmeye davet etti. Meclis ziyaretinin ardından kısa bir Ankara turu yapan genç vekiller Antalya'ya döndü.

Kaynak: İHA